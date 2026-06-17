به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، عسگر جبرائیلی با بیان اینکه این محموله پسماند‌های ویژه صنعتی که در واحد‌های تولیدی شهرستان نمین انباشت شده بود، اظهار کرد: با نظارت دقیق کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، بارگیری و برای امحای اصولی به یکی از مراکز مجاز امحا و دفع پسماند‌های ویژه در خارج از استان ارسال شد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین افزود: با توجه به ماهیت خطرناک و اثرات سوء این نوع پسماند‌ها بر محیط زیست و سلامت انسان، دفع اصولی و انتقال آنها به مراکز مجاز، یکی از اولویت‌های اصلی این اداره است.

وی ادامه داد: فرآیند بارگیری این محموله که وزنی بیش از ۵۰ تن داشت، تحت نظارت مستقیم کارشناسان این اداره و با رعایت کامل ضوابط و استاندارد‌های محیط زیستی انجام شد تا از هر گونه نشت و آلودگی در مسیر انتقال جلوگیری به عمل آید.

جبرائیلی بیان کرد: این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین و مقررات مدیریت پسماند‌ها و با هدف جلوگیری از رهاسازی این مواد در طبیعت و آلودگی منابع آب و خاک منطقه صورت گرفته است.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین اضافه کرد: پسماند‌های ویژه صنعتی، شامل موادی هستند که به دلیل ویژگی‌هایی مانند سمیت، خورندگی، اشتعالزایی یا واکنش پذیری، نیازمند مدیریت و دفع خاصی میباشند و نمی‌توان آنها را به روش معمول با پسماند‌های عادی دفع کرد.