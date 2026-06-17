رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اولویت داشتن برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دولت چهاردهم اعلام کرد: این سازمان تمامی ظرفیت‌های مالی، اعتباری، مقرراتی و پشتیبانی خود را برای اجرای موفق این برنامه ملی به کار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ ششمین جلسه پایش آمادگی ۲۵ شهر برای اجرای فاز نخست برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به میزبانی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

این نشست با حضور وبیناری رئیس‌جمهور پزشکیان؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ مدیران عامل سازمان‌های بیمه‌گر؛ معاونان بهداشت، درمان و توسعه وزیر بهداشت؛ اعضای هیئت‌رئیسه ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از مدیران ارشد حوزه سلامت برگزار شد و آخرین وضعیت آمادگی شهر‌های منتخب برای آغاز اجرای این برنامه ملی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور پزشکیان در این نشست با تأکید بر نقش راهبردی نظام سلامت در کاهش آسیب‌های اجتماعی، تحقق عدالت در سلامت و ارتقای سرمایه اجتماعی، استقرار مؤثر برنامه پزشکی خانواده، مدیریت بهینه منابع و تقویت مسئولیت‌پذیری دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح استان‌ها را از الزامات تحول در حکمرانی سلامت کشور برشمرد.

رئیس‌جمهور، شبکه بهداشت و درمان کشور را یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این شبکه گسترده با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های موجود، قادر است نقش راهبری و هدایت توسعه سلامت‌محور مناطق مختلف کشور را برعهده گرفته و مسائل هر منطقه را در چارچوب سلامت جامعه‌محور شناسایی و مدیریت کند.

«سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، این برنامه را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی نظام سلامت کشور برای ایجاد یک تحول ماندگار دانست.

وی گفت: در هر مقطع تاریخی، فرصت‌هایی برای تحول در بخش‌های مختلف کشور فراهم می‌شود که بهره‌گیری صحیح از آنها می‌تواند آثار ماندگاری بر جای بگذارد. امروز حوزه سلامت کشور در چنین نقطه‌ای قرار دارد و اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام سلامت کشور شناخته شود.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اهتمام ویژه رئیس‌جمهور نسبت به اجرای این برنامه، افزود: از نخستین روز‌های آغاز به کار دولت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی رئیس‌جمهور بوده است و به همین دلیل حمایت از اجرای آن در اولویت کاری سازمان برنامه و بودجه نیز قرار دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: این سازمان آمادگی دارد تمامی ظرفیت‌های خود را برای رفع موانع و پشتیبانی از اجرای این برنامه به کار گیرد و هرگونه همکاری مورد نیاز در حوزه‌های مالی، اعتباری، مقرراتی و پشتیبانی را در اختیار مجریان برنامه قرار دهد.

وی تأکید کرد: هر زمان که موضوعی در اولویت‌های ملی و راهبردی کشور قرار گیرد، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با تمام توان در کنار دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز از این قاعده مستثنی نیست.