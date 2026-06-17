

مدیر بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با



مدیر بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ،با بیان اینکه پویش نبض انرژی با هدف مصرف درست گاز مشترکان از مدت‌ها قبل در کشور آغاز شده است، گفت: بیش از ۴۷۰ هزار مشترک گاز در کشور برای کاهش مصرف گاز به پویش نبض انرژی پیوستند.

ربانی افزود: در این پویش تلاش می‌شود از هدر رفت گاز کاسته شود





او ادامه داد: با اجرای این پویش نتایج خوبی حاصل شد و کاهش ۱۷ درصدی مصرف گاز در بین مشترکین عضو پویش نبض انرژی نوید بخش روز‌های بهتر برای عبور از ناترازی است





مدیر بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در این طرح بخشی از انرژی مدیریت شده در قالب کیف پول انرژی در حساب کاربران ذخیره می‌شود و کاربران می‌توانند این پول را صرف کار‌های خیریه و مورد علاقه کنند





ربانی با بیان اینکه یکی از این طرح‌ها احیای جنگل‌های هیرکانی است، افزود: با همکاری شرکت گاز مازندران و اداره کل منابع طبیعی طرح احیای جنگل‌های هیرکانی با کمک مشترکانی که به پویش نبض انرژی پیوستند آغاز شده است



