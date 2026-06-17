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سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان از برگزاری چهارمین گردهمآیی کودکان عاشورایی با شعار «میهمانان کوچک امام حسین (ع)» در مرکز استان و شهرستانها خبرداد.
بهگزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سجاد کوچکنژاد با اشاره به چهارمین گردهمآیی کودکان عاشورایی با شعار «میهمانان کوچک امام حسین (ع)» در مرکز استان و شهرستانها گفت: این گردهمآیی در ادامه جریانسازی فرهنگیتربیتی کانون و با هدف گسترش مفاهیم عزت، همدلی و امید، امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۰ در حرم مطهر فاطمه اُخری (س) در رشت و مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری استان برگزار میشود.
وی افرود: آشناسازی هرچهبیشتر نسل کودک و نوجوان با سرور و سالار شهیدان و تجدید پیمان با امام حسین (ع) در فضایی معنوی، ایمن و امیدآفرین از اهداف این حرکتهدفمند است.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان طراحی محتوای این گردهمآیی را متناسب با شرایط روحی کودکان و نوجوانان عنوانکرد و گفت: تمرکز بر مفاهیم ساده و امیدبخش مانند مهربانی، شجاعت و یاری مظلوم برای کودکان و تبیین مفاهیم عمیقتر، چون عدالتخواهی، مسوولیت اجتماعی، کرامت انسانی و تابآوری برای نوجوانان در دستورکار قراردارد.
کوچکنژاد افزود: مستندبودن روایتها و استفاده از قالبهای خلاقانه و هنرمندانه نظیر پردهخوانی کودکانه، نمایش، سرود و روایتگری وهمچنین، اجرای برنامههای کارگاهی و مشارکتی با محوریت فعالیتهایی، چون ساخت نمادهای محرم و دلنوشته به امام حسین (ع)، نقاشی، خوشنویسی و داستاننویسی عاشورایی، منقبتخوانی و برپایی غرفههای فرهنگی با مدیریت نوجوانان، از ویژگیهای این گردهم آییها است.
وی توجه ویژه به شهدای جنگ رمضان، بهویژه رهبر شهید، شهدای کودک و نوجوان مدرسه شجره طیبه و شهدای کانون، تقویت پیوندهای اجتماعی، بهرهگیری از ظرفیت «کانونیاران» (اعضای فعال کانون که فعالیتها را در دیگر مکانها معرفی میکنند)، گروههای مردمی، جهادی و خانوادهها برای مدیریت، اجرا و فعالیتهای رسانهای را از شاخصههای این حرکت فرهنگساز اعلامکرد و گفت: خوانش جمعی «عهدنامه کودکان عاشورایی» از دیگر برنامههای این رویداد است تا زمینههای پیوند عاطفی و هویتی مخاطبان با فرهنگ عاشورا بیش از پیش تقویتشود.