عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تداوم نابسامانی در بازار خودرو را ناشی از بی‌توجهی مسئولان مربوطه به اجرای مصوبه واردات خودرو دانست.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما؛ روح الله عباسپور، با انتقاد از عدم اجرای قانون برای واردات خودرو، گفت: مجلس وقتی خودرو‌های داخلی افزایش قیمت پیدا کرد و از کیفیت نامناسبی نیز برخوردار بود به منظور ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودرو به دنبال تصویب قانونی برای واردات رفت تا قیمت خودرو‌های داخلی را تعدیل کند و از طرفی خودروسازان در رقابت با خودرو‌های خارجی نسبت به ارتقای کیفیت تولیداتشان اقدام کنند.

نماینده مردم آوج و بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر در این شرایط واردات خودرو‌های مقرون به صرفه صورت گیرد خودروسازان داخلی نیز به گونه‌ای قیمتگذاری می‌کنند که سود خود را از حاشیه بازار به دست آورند.

وی گفت: وقتی خودرو وارد شود برای ایجاد شرایط رقابت پذیر بین خودرو‌های داخلی و خارجی باید بازار قیمت‌ها را تعیین کند و قیمت‌ها نباید دستوری باشد که در این راستا لازم است واردات خودرو مطابق با آنچه قانونگذار در نظر گرفته است، صورت گیرد.

عباسپور افزود: متاسفانه تاکنون به دلیل مشکلات ارزی، واردات بیش از ۱۰۰ هزار خودرو نو و کارکرده که در قانون هدفگذاری شده بود، محقق نشده است به همین دلیل تاثیر چندانی بر ارتقای کیفیت و قیمت خودرو‌های داخلی نداشته است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، ادامه داد: بر اساس این مصوبه قرار بود خودرو‌هایی وارد شود که آحاد مردم بتوانند خریداری کنند، اما متاسفانه شاهد واردات خودرو‌هایی هستیم که تنها افراد متمول می‌توانند خریداری کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون دولت و متولیان حوزه خودرو باید مصوبه مجلس را به طور دقیق اجرا کنند تا آنچه به نفع هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان باشد، اتفاق بیفتد.