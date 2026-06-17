معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از انجام ۵۴ بازدید مستمر و میدانی از مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی استان از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: این بازدید‌ها باهدف ارتقای رفاه مسافران، افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای و بهبود سطح ایمنی سفر‌ها اجرا می‌شود.

سارانی، با تأکید بر نقش مهم مجتمع‌های خدماتی و رفاهی در تأمین آسایش و آرامش مسافران افزود: مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین راهی به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های پشتیبان سفر، نقش بسزایی در کاهش خستگی رانندگان، افزایش ایمنی تردد و ارائه خدمات مطلوب به مسافران دارند و از این رو نظارت مستمر بر عملکرد آنها در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

به گفته وی ۳۸ مجتمع خدماتی و رفاهی فعال در محور‌های مواصلاتی خراسان جنوبی به کاربران جاده‌ای خدمات ارائه می‌کنند و از ابتدای سال جاری تاکنون، تیم‌های نظارتی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با انجام ۵۴ بازدید میدانی از مجتمع‌های خدماتی و رفاهی واقع در محور‌های مواصلاتی وضعیت ارائه خدمات و میزان رعایت استاندارد‌های لازم را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

سارانی افزود: در این بازدید‌ها بخش‌های مختلف مجتمع‌ها از جمله رستوران‌ها، نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی، جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌ها، فضا‌های استراحت، محوطه‌های عمومی و همچنین وضعیت بهداشت، ایمنی، نظافت و کیفیت خدمات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و نواقص احتمالی برای رفع به بهره‌برداران ابلاغ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت استفاده از سامانه‌های نظارتی گفت: تمامی نتایج بازدید‌ها در سامانه نظارت و ارزیابی مجتمع‌های خدماتی و رفاهی ثبت و پایش می‌شود تا روند بهبود خدمات و رفع مشکلات به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

سارانی با تأکید بر تداوم این برنامه نظارتی تا پایان سال جاری گفت: بازدید‌های دوره‌ای و سرزده از مجتمع‌های خدماتی و رفاهی استان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود با همکاری بهره‌برداران، تمامی نواقص موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا مسافران و رانندگان بتوانند در طول سفر از خدماتی مطلوب، ایمن و باکیفیت بهره‌مند شوند..