یاسین گلمحمدی نابغه نوظهور دو‌های با مانع و جوان همدانی برای سومین بار پیاپی قهرمان مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان گفت: این دونده نامدار و بی رقیب همدانی علیرغم مشکلات تمرینی در شرایط جنگی کشور موفق شد با رکورد ۱۴ ثانیه و ۲۴ صدم ثانیه در کمتر از یک ماه و در سه مرحله متوالی قهرمان این رقابت‌ها شود که در نوع خود قهرمانی با این فاصله اندک برای یک دونده رکورد محسوب می شود.

سید اصغر ذوقی احسن افزود: این دونده ملی پوش و صاحب سبک دو‌های با مانع کشور با درخشش در مسابقات اخیر و با تصمیم کمیته فنی فدراسیون اواسط تیرماه عازم مسابقات دو و میدانی زیر ۲۳ سال آسیا در کشور چین می شود و با حمایت‌های فدراسیون و هیئت دو و میدانی استان یکی از امید‌های کسب مدال در این آوردگاه مهم آسیایی است.

او تأکید کرد: سومین مرحله مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ ویژه آقایان گرامیداشت شهدای جنگ رمضان که با حضور ۲۰۳ ورزشکار عصر شامگاه سه شنبه ۲۶ خرداد در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

۱- یاسین گلمحمدی – همدان – ۱۴.۲۴ ثانیه

۲- امیر محمد سلیمانی – تهران – ۱۴.۴۲ ثانیه

۳- امیر مهدی رضوانی –خراسان رضوی ۱۴.۷۰