سخنگوی وزارت امور خارجه چین از همراهی در بازسازی و ارسال محموله‌های جدید کمک‌های بشردوستانه به ایران در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه گفت: با در نظر گرفتن شرایط، چین تصمیم گرفته است به‌ زودی محموله‌های جدید کمک‌های بشردوستانه خود را برای ایران و لبنان ارسال کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در ایران ولبنان پس از دوران جنگ را امری مهم دانست و گفت: چین همچنان به ارائه حمایت و کمک‌های خود برای عبوراین کشورها از این وضعیت ادامه خواهد داد.

لین جین باردیگر تاکید کرد: چین همچنین با تمرکز بر تلاش در جهت تشویق به گفت‌وگو و برقراری صلح، در برقراری مجدد هر چه سریع‌تر صلح و آرامش در خاورمیانه نقش مثبت ایفا خواهد کر