به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سرلشکر شهید محمد کاظمی رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، فردا پنجشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۵ با حضور مردم و مسئولان در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

در این آئین که با حضور خانواده سرلشکر شهیدکاظمی برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی و امیر کرمانشاهی مداحی می‌کند. همچنین چند تن از همرزمان شهید به بیان خاطره می‌پردازند.

این آئین ساعت ۹ صبح فردا پنجشنبه بیست و هشتم خرداد مرکز همایش‌های بین المللی شهدای سلامت واقع در بولوار خاقانی مشهد برپا می‌شود.