به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با حضور فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران ، فرماندار اسلامشهر،امامان جمعه،روسای ادارات و خانواده شهدا همراه بود از زحمات سرهنگ یدالله سلیمانی تقدیر و سرهنگ دوم هادی حفیظی به جای ایشان به عنوان فرمانده سپاه اسلامشهر منصوب شدند .

فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران با اشاره به جنگ تحمیلی سوم گفت: ما در ۳ جبهه در حال دفاع از ایران هستیم ، جبهه اول نیروهای مسلح در میدان در حال جانفشانی برای این ملت بودند ، جبهه دوم خیابان است که به فرموده امام شهید این مردم مبعوث شده پای کار آن است و جبهه آخر هم سنگر دیپلماسی است که الان در حال مذاکره هستیم کسانی هستند که این اتحاد و همدلی مردم و مسئولین را قصد برهم زدن دارن ، اما ما به تیم مذاکره کننده کاملا اعتماد داریم .

همچنین سردار ولی زاده در بخشی دیگر افزود :از زحمات سرهنگ‌سلیمانی تشکر میکنم ایشان در اسلامشهر سربازی کردن و جهادی عمل کردن و سرهنگ دوم حفیظی از جوانان فرهیخته و آشنایی با موضوعات مرتبط و امنیتی هستند ، از امروز با کمک شما مردم و مسئولان محلی بسیجی وار کمک خواهند کرد .