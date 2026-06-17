طرح غربالگری بینایی و شنوایی کودکان در بیش از ۱۰۰ پایگاه ثابت و سیار استان سمنان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مسئول برنامه‌های پیشگیری از معلولیت بهزیستی استان سمنان گفت: این طرح ویژه غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال و غربالگری شنوایی کودکان ۳ تا ۵ سال است.

مژگان خازن با بیان اینکه طرح غربالگری کودکان با هدف شناسایی مشکلات بینایی کودکان همه ساله در استان سمنان اجرا می‌شود، گفت: ۲۴ پایگاه دائمی و ۸۰ پایگاه سیار استان سمنان میزبان کودکان سه تا شش سال خواهد بود.

خازن افزود: سن طلایی تشخیص و مداخله در مورد تنبلی چشم کمتر از ۵ سالگی است و با تشخیص به موقع و درمان تنبلی چشم از کم بینایی و نابینایی کودکان در بزرگسالی جلوگیری می‌شود.

به گفته وی، در اجرای این طرح والدین باید در ساعات اداری به همراه داشتن اصل شناسنامه کودک خود به مراکز ویژه بینایی سنجی بهزیستی استان مراجعه کنند.

وی گفت: این طرح تا پایان امسال ادامه دارد و پیش بینی می شود ۲۵ هزار کودک در طرح غربالگری بینایی استان شرکت کنند.

شایع‌ترین عوامل ایجاد کننده تنبلی چشم عیوب انکساری نظیر دور بینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم و یا اشکالات ساختمانی در چشم مانند آب مروارید مادر زادی، افتادگی پلک و انحراف چشم شناخته شده هستند.

اختلال در دید عمقی، اختلالات تحصیلی و یادگیری، نابینایی یا کاهش بینایی دائم، کاهش قدرت تمرکز و تفکیک و احتمال بیشتر حوادث و معلولیت از عوارض ناشی از تنبلی چشم در کودکان است. حساسیت انجام این غربالگری در سن ۳ تا ۶ سالگی در این نکته است که بسیاری از این اختلالات با افزایش سن درمان ناپذیر هستند.

همچنین از امروز طرح غربالگری شنوایی کودکان ۳ تا ۵ سال استان هم آغاز شده است.

۵ پایگاه برای این منظور در استان تعیین شده است.