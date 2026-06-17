سینهزنی لری ؛ نوایی برخاسته از فرهنگ بومی
همه ساله با آغاز محرم ، ماه پیروزی خون بر شمشیر ، استان کهگیلویه و بویراحمد شاهد برپایی مراسم و آئینهای ویژهای است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
مردم این استان در این آئینها که به اشکال مختلف برگزار میشود، عشق و ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و یاران باوفایش نشان داده و در سوگ آنها عزاداری و نوحه سرایی میکنند.
اجرای تعزیه، تشکیل هیئتهای عزاداری، سینه زنی و زنجیر زنی، حرکت شتران اسبهای سیاه پوش به عنوان نمادی از کاروان کربلا و اسرا، اطعام و نذری دادن به ویژه در شبهای تاسوعا، عاشورا و شام غریبان از جمله سنتهایی است که ماه محرم هر سال در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، سینهزنی سنتی لری را یکی از برجستهترین جلوههای عزاداری در استان دانست و گفت: نوحههای محلی، اشعار لری و شیوههای خاص سینهزنی، ترکیبی از فرهنگ بومی و حماسه عاشورا را به نمایش میگذارد.
حجتالاسلام سیدرضا افتخاری افزود: در بسیاری از شهرها و روستاهای استان، عزاداران در قالب حلقههای منظم به سوگواری میپردازند و اشعار محلی که نسل به نسل منتقل شدهاند، همچنان در مراسم محرم خوانده میشود.
وی ادامه داد: علمگردانی، بیرقگردانی، حضور گسترده طوایف و ایلها در دستههای عزاداری، روضههای خانگی و پخت نذریهای سنتی از دیگر جلوههای فرهنگ عاشورایی در استان است.
شروه خوانی (نوای جان سوز) زنان ایلی کهگیلویه و بویراحمد یکی از آئینها در رثای مظلومیت امام حسین (علیه السلام) و یاران باوفای آن حضرت است.
شروه خوانی زنان نوعی نوای غمگینانه به معنای گریستن بر مرده و بیان کارهای شایسته اوست، این نوع موسیقی آوازی با لحنی اندوهبار و سوز درونی از سوی زنان و دختران به گویشهای مختلف به صورت تک خوان اجرا میشود.
در این آئین زنان و دختران ایلی و عشایری با بستن کمربندها و شال بندهای سیاه اطراف زن نوحه خوان حلقه میزنند و در غم مظلومیت شهدای کربلا سوگواری میکنند.
در این آئین که از ابتدای محرم اغلب در بخش زیلایی آغاز می شود زنان با تشکیل حلقههای جداگانه به طوری که یک نفر به عنوان نوحه خوان (یا شروه خوان) در وسط قرار گرفته و بقیه خانمها در حالی که چارقدها یا چادرهای سیاه رنگ را به پشت و سینه خود میکوبند به شیوه ای خاص با لباسهای محلی نوحه هایی به لهجه لری عزاداری میکنند.
کـُتل بندی و سیاهپوش کردن نیز از دیگر شیوههای سنتی و آئینهای عزاداری در ایام حزن انگیز محرم به ویژه در شب تاسوعا و روز عاشورای حسینی در این خطه از ایران اسلامی مرسوم است.
در این آئین اسبی را به عنوان اسب امام حسین (علیه السلام) زین و تزئین کرده و بین هیئتها میگردانند، نوحه خوانان نوحه میخوانند و گاهی تعزیه واقعه کربلا را به تمثیل اجرا میکنند و زنها نیز با دیدن این نمایشها به رسمهای محلی شیون میکنند که این آئین به «کتل» مشهور است.
زنان عشایری حجلهای برای حضرت قاسم (علیه السلام) و گهوارهای (به زبان محلی تهته) برای حضرت علی اصغر (علیه السلام) درست میکنند و به آن زنگوله و چشم زخم، آویزان میکنند و روی آن را پارچه سبز میکشند.
زنان در ایام محرم به صورت دایرهای دور این گهواره مینشینند و برای دامادی حضرت قاسم (علیه السلام) و حضرت علی اصغر نوحه (شروه) خوانده و عزاداری میکنند و بعد از آن نیز با وصل کردن سنجاق یا گره زدن پارچه از آنان طلب حاجت میکردند.