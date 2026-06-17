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فرمانده انتظامی شهرستان میبد: ۳۲ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضبواط مقررات و انجام تخلف صنفی با وجود اخطارهای قبلی مهر و موم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی گفت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی میبد در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و نظارت بر واحدهای صنفی از اصناف مختلف میبد بازدید کردند.
وی افزود: در این طرح ۳۲ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و انجام تخلفات صنفی که قبلا به آنها اخطار داده شده بود، مهر و موم شدند.
فرمانده انتظامی میبد ادامه داد: اصناف هشدارهای لازم و تدابیر لحاظ شده را جدی بگیرند و با پلیس نیز در امور نظارتی و پیشگیری از جرائم همکاری لازم را داشته و همچنین مقررات ودستورالعملهای صادره را رعایت کنند.