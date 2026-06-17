

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد: پیرو تغییر تقویم امتحانات پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و جابجایی زمان برگزاری امتحانات از بازه زمانی ۱۳ تا ۱۷ تیر به بازه ۲۰ تا ۲۴ تیر، تاریخ برگزاری آزمون جامع دوره دکتری نیز تغییر کرد.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به همزمانی آزمون جامع دکتری با امتحانات پایان نیم‌سال دوم، تاریخ برگزاری این آزمون به روز‌های یکشنبه ۲۸ تیر و دوشنبه ۲۹ تیر تغییر می‌یابد.