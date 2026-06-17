به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواخر وقت امروز همچنان سرعت باد در اغلب نقاط استان بویژه مناطق جنوبی و غربی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در ساعاتی از بعدازظهر دور از انتظار نیست.

وی افزود: همچنین از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط روز یکشنبه (به ویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات جنوبی به تدریج موجب افزایش رطوبت و شرجی ابتدا در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان و سپس طی روز‌های جمعه و شنبه علاوه بر سواحل و مناطق جنوبی تا بخش‌های مرکزی و غربی نیز گسترش خواهد یافت و در انتها روز یکشنبه از شدت آن کاسته خواهد شد و فقط سواحل و مناطق جنوب شرقی استان همچنان تحت تاثیر افزایش رطوبت خواهد بود.

سبزه زاری اظهار داشت: از امروز تا روز دوشنبه روند تدریجی افزایش دما در سطح استان پیش بینی می‌شود، به طوریکه طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه وقوع دما‌های ۴۹ درجه و بالاتر در اکثر نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتطار است. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج است.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۴.۹ و ایذه با ۱۹.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۸ و کمینه ۲۸.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.