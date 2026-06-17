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سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان از تعریف ۷۲۱ طرح آموزشی خبر داد و گفت: با وجود پیشرفت طرحهای عمرانی، خراسان رضوی همچنان برای رسیدن به استانداردهای فضای آموزشی به بیش از ۸ هزار کلاس درس جدید نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، صفدر سلطانی امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف آموزشی افزود: برگزاری آزمونهای پایان سال با کیفیت مناسب و نظارت ویژه بر فرآیندهای آموزشی از مهمترین اقدامات این مجموعه بوده است.
وی با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی اولویت اصلی آموزش و پرورش استان است، ادامه داد: در این راستا کارگروههای تخصصی در حوزههای فضای آموزشی، توانمندسازی، تربیتی، پرورشی و ورزشی تشکیل شده و برنامهریزیها بر اساس مصوبات این کارگروهها دنبال میشود.
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اولویتهای پیشروی این اداره کل گفت: همکاری در برنامههای ملی، برگزاری امتحانات نهایی، اجرای پروژه مهر و بازگشایی مدارس از مهمترین برنامههای پیشرو است. برای اجرای پروژه مهر نیز هشت کارگروه تخصصی در حوزههایی همچون نیروی انسانی، ثبتنام، کتب درسی و تأمین فضای آموزشی تشکیل شده است.
وی درباره وضعیت فضاهای آموزشی استان تصریح کرد: در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۷۲۱ طرح در سطح استان تعریف شده که تاکنون ۳۶۶ پروژه به پایان رسیده و ۳۵۵ طرح دیگر در دست اجرا است.
سلطانی با اشاره به سرانه فضای آموزشی استان گفت: استاندارد فضای آموزشی برای هر دانشآموز ۸ مترمربع است، در حالی که این رقم در کشور ۵.۴۵ مترمربع و در خراسان رضوی حدود ۴.۳ مترمربع است. برای رسیدن به وضعیت مطلوب، استان به بیش از ۸ هزار کلاس درس جدید نیاز دارد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت فضاهای ورزشی افزود: سرانه فضای ورزشی در استان برابر میانگین کشور و حدود ۰.۴۸ مترمربع به ازای هر دانشآموز است، اما توزیع نامتوازن این فضاها موجب کمبود امکانات ورزشی در برخی مناطق شده است. بر همین اساس، با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس، ۴۵۰ پروژه چمن مصنوعی و همچنین احداث شش سالن ورزشی در قالب توسعه مجتمع آموزشی ورزشی شهید کاظمیان اجرا میشود.
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه آموزشهای فنی و حرفهای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۲ درصد دانشآموزان دوره متوسطه در هنرستانها تحصیل میکنند و هدفگذاری استان افزایش این رقم به ۵۵ درصد و در ادامه تا ۶۰ درصد است. برای تحقق این هدف، ۳۸۰ کلاس جدید و تجهیزات مورد نیاز با اعتباری قابل توجه پیشبینی شده و تکمیل هنرستان هتلداری مشهد نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان از اجرای برنامه پویا برای غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان در فصل تابستان خبر داد و گفت: این برنامه با هدف تداوم فعالیتهای تربیتی، پرورشی و آموزشی دانشآموزان در ایام تعطیلات تابستانی اجرا میشود.