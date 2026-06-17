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اولین همایش ملی با هدف تبیین جایگاه و بررسی ابعاد مختلف حضور زنان در دو رویداد سرنوشتساز تاریخ معاصر ایران، یعنی «انقلاب مشروطه» و «جنبش جنگل»، به میزبانی استان گیلان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،این همایش در چهار بخش اصلی طراحی شده است که جزئیات آن به شرح زیر است:
بخش اول؛ تحولات اجتماعی و فرهنگی: تحلیل گفتمان جنسیت، بازنمایی زنان در هنر و ادبیات، نقش زنان در حفظ فرهنگ و زبان، و بررسی نهاد خانواده در انقلاب مشروطه و جنبش جنگل.
بخش دوم؛ تحولات اقتصادی: بررسی نقش زنان در تولید، کشاورزی، اقتصاد غیررسمی، تدارکات و پشتیبانی جنگ و بازسازی اقتصادی.
بخش سوم؛ تحولات سیاسی: مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی-اجتماعی، نقش در جنبشهای مردمی، اطلاعرسانی، تبلیغات، حل منازعات و حقوق اجتماعی زنان در دوران جنگ.
بخش چهارم؛ مطالعات مقایسهای و بینرشتهای: مقایسه نقش زنان در جنبش جنگل با سایر جنبشهای مشابه در ایران و جهان، تحلیلهای جامعهشناختی و روانشناختی (انگیزهها و هزینهها) و بازخوانی انتقادی جایگاه زنان در کتابهای درسی و حافظه ملی.
زمانبندی و نحوه ارسال آثار:
پژوهشگران میتوانند یافتههای جدید تاریخی خود را در قالب مقاله کوتاه به دبیرخانه ارسال کنند. طبق جدول زمانبندی اعلام شده:
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵
مهلت ارسال مقالات کامل: ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵
زمان برگزاری همایش: ۴ آذرماه ۱۴۰۵
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار میتوانند به وبسایت همایش به نشانی www.wcrjm.ir مراجعه کرده و یا از طریق پست الکترونیک zanan@guilan.ac.ir با دبیرخانه در تماس باشند. همچنین شماره تلفن ۰۱۳۳۳۴۳۰۰۰۱ آماده پاسخگویی به سوالات پژوهشگران است.
این رویداد بزرگ علمی با همکاری نهادهای معتبری از جمله استانداری گیلان، دانشگاه گیلان، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، صدا و سیمای مرکز گیلان و تحت نظارت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برگزار میگردد.