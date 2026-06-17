احیای ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده و حفظ اشتغال از محورهای اصلی نوزدهمین جلسه کمیته پیگیری مصوبات مربوط به واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ بود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما ؛ نوزدهمین جلسه کمیته پیگیری مصوبات مربوط به واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ، با هدف بررسی روند اجرای تصمیمات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران و پیگیری حمایت‌های مصوب از واحد‌های خسارت‌دیده، امروز ۲۷ خرداد در محل سالن جلسات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار شد.



این نشست به ریاست مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری تهران و با حضورصفدری معاون امور صنایع، روسای ادارات ستادی اداره کل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته، مسئولان مرتبط و کارشناسان حوزه تولید و سرمایه‌گذاری تشکیل شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده، روند اجرای مصوبات ابلاغی، اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول و چالش‌های موجود در مسیر بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیته ضمن ارائه گزارش‌های تخصصی از اقدامات صورت‌گرفته، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع پیش‌روی واحد‌های خسارت‌دیده تأکید کردند.

همچنین در خصوص تصمیمات متخذه، مقرر شد فرآیند حمایت از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلات حمایتی دستگاه‌های ذی‌ربط با سرعت بیشتری دنبال شود.

تسهیل در تأمین مالی، پیگیری جبران خسارات وارده، رفع موانع اداری و اجرایی، تسریع در صدور مجوز‌های مورد نیاز و حمایت از بازگشت واحد‌های آسیب‌دیده به مدار تولید از جمله محور‌های مورد تأکید اعضای جلسه بود.

در پایان، بر استمرار برگزاری جلسات کمیته، رصد مستمر روند اجرای مصوبات و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های مسئول در جلسات آتی تأکید شد تا زمینه لازم برای احیای ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده و حفظ اشتغال در استان تهران فراهم شود.