رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از تحویل یک بره میش وحشی جداشده از مادر توسط یکی از شهروندان و انتقال آن به مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقی میرزاکریمی با اعلام این خبر گفت: این بره میش وحشی به دلایل نامعلوم از مادر خود جدا شده بود که توسط یکی از شهروندان شناسایی و به اداره حفاظت محیط زیست دماوند تحویل شد.

وی افزود: این شهروند اعلام کرده بود هنگام عبور از یک جاده، متوجه حضور بره میش وحشی شده و برای جلوگیری از آسیب احتمالی، آن را به منزل منتقل و پس از چند روز نگهداری به اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده است.

میرزاکریمی با اشاره به جا به جا نکردن نوزادان حیات وحش تصریح کرد: انتقال حیوانات وحشی بدون هماهنگی با محیط زیست می‌تواند موجب جدایی دائمی آنها از زیستگاه و والدینشان شود؛ از این رو شهروندان باید در چنین مواردی موضوع را در اسرع وقت به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند گزارش‌های زیست محیطی این شهرستان را از طریق شماره پیامکی ۰۹۹۲۱۰۰۱۵۴۰ به این اداره اطلاع دهند.