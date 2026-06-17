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دادستان تهران در دیدار مردمی با ۶۳ نفر از شهروندان، به درخواستها و مشکلات حقوقی و قضایی آنان رسیدگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی صالحی، به اتفاق جمعی از معاونان دادستانی، امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با حضور در برنامه ملاقات مردمی، ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعان و استماع اظهارات آنان، به درخواستها و مشکلات جمعی از شهروندان رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پروندهها صادر کرد.
برنامه ملاقات مردمی دادستان تهران، در راستای سیاستهای ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه و همچنین برنامههای عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئولان قضایی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز چهارشنبه هر هفته در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، واقع در میدان ۱۵ خرداد برگزار میشود.
هدف از برگزاری این برنامه، افزایش نظارت دادستانی بر عملکرد دادسراها و تسریع در گرهگشایی از کار مردم است و متقاضیان میتوانند با برقراری تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی دادسرا و اخذ نوبت قبلی، با دادستان و معاونان وی دیدار و گفتوگو کنند.