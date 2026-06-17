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فرماندار اردبیل ، بر ضرورت ورود جدی، تخصصی و اثرگذار دستگاههای مسئول در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در جلسه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با اشاره به اهمیت برنامهریزی منسجم در این حوزه اظهار کرد: دستگاههای اجرایی و حمایتی باید برنامههای مشخص، عملیاتی و هدفمند خود را برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تدوین و اجرا کنند تا اقدامات انجام شده دارای خروجی ملموس و اثرگذار باشد.
وی با تاکید بر نقش فعالیتهای فرهنگی و ورزشی در کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: اجرای برنامههای ورزشی و فرهنگی رایگان و تخصصی، بهویژه در مناطق محروم، میتواند زمینه مناسبی برای هدایت صحیح نوجوانان و جوانان و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی فراهم کند.
فرماندار اردبیل همچنین بر اهمیت ایجاد امنیت عاطفی در میان نوجوانان و جوانان تاکید کرد و گفت: دستگاههای مسئول باید اهتمام ویژهای در ایجاد محیطی امن و حمایتگر برای نسل جوان داشته باشند تا زمینه رشد سالم و پویای آنان فراهم شود.
قلندری شادابسازی جامعه، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و برنامهریزی مناسب برای اوقات فراغت جوانان را از دیگر اولویتها عنوان کرد و افزود: توانمندسازی افراد آسیبدیده از طریق آموزش، اشتغال و حمایتهای اقتصادی از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به نقش خانواده در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: اجرای برنامههای موثر برای تحکیم بنیان خانواده، افزایش آگاهی و هوشیاری خانوادهها و فرهنگسازی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ضروری است.
فرماندار اردبیل خواستار اقدامات منسجم و هماهنگ دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی شد و تاکید کرد: برنامههای پیشگیرانه باید به عنوان یک اولویت اساسی در شهرستان با رویکرد هدفمند، هماهنگ و همراه با نتایج قابل ارزیابی اجرا شود.