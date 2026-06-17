مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران از تصویب ۷۷ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و این موضوع را نشانه‌ای از تداوم جذابیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های سرمایه‌پذیری استان تهران عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داود طبرسا افزود: بر اساس آخرین آمار، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۷ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در استان تهران به تصویب رسیده که مجموع ارزش آنها به حدود ۱.۹ میلیارد دلار رسیده است.

وی با اشاره به روند تحقق سرمایه‌گذاری‌ها افزود: میزان سرمایه خارجی وارده به استان تهران در این دوره بالغ بر ۶۶.۴ میلیون دلار بوده که بیانگر آغاز فرآیند اجرایی و عملیاتی بخشی از طرح‌های مصوب و استمرار مسیر جذب سرمایه‌های بین‌المللی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران خاطر نشان کرد: توسعه بستر‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیند‌های اداری، حمایت از سرمایه‌گذاران و ارتقای محیط کسب‌وکار از مهم‌ترین اولویت‌های اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در راستای افزایش سهم استان از سرمایه‌گذاری خارجی است.

طبرسا گفت: هدایت سرمایه‌های خارجی به سمت طرحهای مولد و دارای ارزش افزوده، می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و تقویت توان رقابتی استان تهران ایفا کند.