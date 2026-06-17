احکام افزایش سالانه و متناسب‌سازی ۱۴۰۵ حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی در کشور صادر شد و در دسترس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر محمدهاشمی، معاون تعهدات بیمه‌ای اداره‌کل تأمین اجتماعی استان اصفهان، ۴۴۹ هزار و ۳۵۴ پرونده مستمری بگیر را در این نهاد فعال دانست و گفت: سال گذشته هفت و چهاردهم همت به این مشمولان مستمری در استان پرداخت می‌شد که امسال به ۱۱ همت افزایش پیدا کرده است.

توضیحات لازم درخصوص روش محاسبه افزایش حقوق سالیانه ۱۴۰۵ و نیز اعمال متناسب‌سازی مرحله سوم بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با هدف شفاف‌سازی و آگاهی ذینفعان، به این شرح ارائه می‌شود:

سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، در راستای اجرای تکالیف قانونی خود، نسبت به اعمال افزایش مستمری‌ها (حقوق ماهانه) بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، مصوبات شورای‌عالی کار، توافق با کانون عالی بازنشستگان و ظرفیت‌های سازمان اقدام کرده است.

افزایش سنواتی مستمری و بیشترین رشد در بین صندوق‌های بازنشستگی

بر این اساس، میزان افزایش مستمری مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و سایر سطوح مزدی مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای‌عالی کار به شرح زیر تعیین شده است:

الف) مستمری حداقل‌بگیران ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و مبلغ آن در سا‌ل‌جاری ۱۶۶،۲۵۵،۵۰۰ریال است.

ب) مستمری دریافتی سایر سطوح، نسبت به سال قبل به میزان ۴۵درصد افزایش یافته و بعلاوه مبلغ ثابت ۱۵،۵۸۶،۴۷۰ ریال نیز به مستمری آنان افزوده شده است.

لازم است دیگر صندوق‌های بازنشستگی به‌موجب حکم مقرر در ضوابط مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۵ (مصوبه شماره ۵۳۲‏/ت۶۵۴۹۲هـ مورخ ۱۲‏/۰۱‏/۱۴۰۵ هیات محترم وزیران) برای حداقل‌بگیران حدود ۴۳درصد و برای سایر سطوح حدود ۲۵درصد افزایش سالانه اعمال کرده‌اند.

در حالی که حقوق (مستمری) بازنشستگان تأمین اجتماعی برای حداقل بگیران ۶۰ درصد و با لحاظ مستمری بگیران سایر سطوح، به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته است که در نتیجه به‌طور متوسط افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به سایر صندوق‌ها حدود ۲۰ درصد بیشتر است.

تکمیل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران

با اجرای آخرین مرحله در سال ۱۴۰۵طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تحت پوشش را با روش مشخص ظرف سه سال اجرایی کند؛ این سازمان نیز دو مرحله متناسب‌سازی را در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، اجرایی کرده است.

در اجرای این بند قانونی، متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران غیرحداقل‌بگیر، به منظور تحقق هدف نهایی قانونگذار مبنی بر رسیدن به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری، طی مرحله اول سال ۱۴۰۳ (۴۰ درصد)، مرحله دوم سال ۱۴۰۴ (۳۰ درصد) و در سال ۱۴۰۵ در سومین گام (۳۰ درصد باقیمانده)، تکمیل و اجرا گردید.

با یادآوری این نکته که متناسب‌سازی به معنای پرداخت مبلغ یکسان به کلیه افراد نیست، متناسب سازی به گونه‌ای محاسبه و اجرا شده که مستمری سال‌جاری فرد با لحاظ متناسب‌سازی، از ۹۰درصد نسبت مستمری زمان برقراری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری کمتر نباشد. به این ترتیب، مبلغ متناسب‌سازی به مستمری ماهانه مشمولان اضافه شده و از کاهش سطح برخورداری این گروه در مقایسه با میزان دریافتی در زمان برقراری مستمری، جلوگیری می‌شود. این فرمول دقیقاً عین حکم قانون‌گذار (جزء (۲) بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت) می‌باشد و فرمول‌های دیگری نظیر جبران ضریب افت و ... برخلاف حکم قانون‌گذار می‌‎باشند و اعمال آنها فراتر از حکم قانونی است.

احکام جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان، صادر و امکان مشاهده، دریافت و چاپ نسخه معتبر حکم حقوقی تمامی بازنشستگان و مستمری‌بگیران از طریق نرم افزار تأمین من و همچنین سامانه خدمات غیرحضوری https://es.tamin.ir فراهم است و نیاز به مراجعه حضوری به شعب برای دریافت حکم حقوقی نیست.

همچنین مستمری‌بگیران از طریق ابزار محاسبه آنلاین از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان می‌توانند جزئیات محاسبات مستمری متناسب‌سازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده کنند.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و یا اعتراض به احکام صادره، مستمری‌بگیران می‌توانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir/ درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال کنند.

همچنین این مرکز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

همچنین تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، بنابراین به تمامی مشمولان توصیه می‌شود برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در خصوص احکام صادره از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در تمامی شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، اقدام کنند.