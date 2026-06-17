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برنامههای «دنگ و فنگ»، با بررسی مسایل اقتصادی با زبان طنز، «شمع روشن»، دهه محرم و «راه شب»، با موضوع آب، از شبکههای رادیویی صبا، قرآن و ایران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دنگ و فنگ»، یکی از برنامههای رادیو صبا است که به مسائل مربوط به تولید، سرمایهگذاری و کارآفرینی در قالب نمایشهای طنز می پردازد.
موضوعات برنامه معمولاً از دل جامعه یا حتی شبکههای اجتماعی گرفته میشود. بعد با طراحی موقعیت طنز و شخصیتپردازی، تبدیل به نمایش می شود.
برنامه «دنگ و فنگ»، با زبان شیرین طنز، به سراغ جدیترین مسائل اقتصادی روز میرود.
این برنامه هر روز از ساعت ۹:۳۰ به مدت ۱۵ دقیقه از رادیو صبا پخش میشود.
ویژهبرنامه اذانگاهی مغرب رادیو قرآن با عنوان «شمع روشن» به صورت زنده و مستقیم از حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) پخش میشود.
«شمع روشن» عنوان ویژهبرنامه اذانگاهی مغرب رادیو قرآن است که شبهای نیمه اول ماه محرم به صورت زنده و مستقیم از کربلای ایران و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) روی آنتن میرود.
در این برنامه علاوه بر پخش زنده و مستقیم تلاوت اذانگاهی مغرب که در شبستان حرم مطهر برگزار میشود، حجتالاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم با تأسی گرفتن از جمله حضرت امام حسین (ع) که فرمودند: «مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَه»، آیات و روایتهای مرتبط با این شعار و پیام را تشریح خواهد کرد.
پخش بیانات حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و علما و بزرگانی همچون آیتالله حقشناس، آیتالله خوشوقت، آیتالله مجتبی تهرانی و همچنین پخش مناجات و دعا، از دیگر بخشهای مختلف «شمع روشن» است.
ویژهبرنامه «شمع روشن» با اجرای حسین محمدرضایی، تهیهکنندگی علیرضا صفرزاده و هماهنگی ناصر مصداقی، کاری از گروه جامعه، محافل و مسابقات شبکه رادیویی قرآن است که هرشب در نیمه اول ماه محرم، از حوالی ساعت ۱۹:۰۰، پخش می شود.
برنامه رادیویی «راه شب»، بامداد پنجشنبه ۲۸ خرداد، با رویکردی ترویجی و هنری به موضوع حیاتی «آب» و جایگاه آن در تداوم حیات میپردازد.
این برنامه که همچون همیشه پیوند میان اندیشه و هنر را در دل شب دنبال میکند، با بهرهگیری از آیتمهای تخصصی و ادبی، فضایی آرامبخش و آگاهیبخش را برای مخاطبان فراهم آورده است.
از بخشهای جذاب این شبنشینی میتوان به «شهر شعر»، «ایستگاه شب»، «حافظ خوانی»، «سعدیانه»، مرور زندگی «سرآمدان»، بخش شنیدنی «ناشناختهها»، «شورانگیز» و همچنین خوانش دلنوشتههای مخاطبان در بخش «دلنامهای» اشاره کرد.
برنامه «راه شب»، با طراحی، نویسندگی و تهیهکنندگی حسین عارفی، اجرای گرم حامد نجمالهدی و صدابرداری کمیل رضایی، ساعت ۰۰:۳۵، از رادیو ایران پخش می شود.