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به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقاتی خوراک دام در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، فرزانه بهادری رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: با توجه به اهمیت استراتژیک بخش دامداری در تأمین امنیت غذایی کشور و نقش حیاتی آن در خودکفایی، مقابله با چالشهای موجود در تولید، از جمله افزایش هزینهها و محدودیت منابع، به یکی از اولویتهای اصلی در برنامههای توسعه استان تبدیل شده است.
وی گفت: افزایش چشمگیر قیمت خوراک دام، کاهش سطح مراتع و محدودیت منابع آبی موجب شد تا کارشناسان مرکز تحقیقات در چند سال کار تحقیقاتی با هدف کاهش هزینههای تولید و مدیریت بهتر منابع، بر روی شناسایی و معرفی جایگزینهای مناسب برای خوراکهای گرانقیمت (مانند ذرت) تمرکز کنند.
وی گفت: این مرکز هم برای اولین بار در کشور سایت تحقیقاتی خوراک دام را راه اندازی کرده است و با بهرهگیری از پسماند محصولات کشاورزی و توسعه دانش فنی خوارک دامی که با کمترین میزان آب و در شرایط مختلف آب و هوایی تولید شود را جایگزین خوراکهای دام کنونی می کند.