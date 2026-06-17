رئیس اتاق تعاون ایران گفت: اولویت اصلی تعاونی های کشور تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و تامین کالاهای اساسی است.

اولویت اصلی تعاونی های کشور، تولید محصولات کشاورزی و صنعتی است

اولویت اصلی تعاونی های کشور، تولید محصولات کشاورزی و صنعتی است

بهمن عبداللهی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه خبرگزاری صدا و سیما ، درباره بهبود و تسهیل فضای کسب و کار افزود: شرایط فعلی کشور که از نظر فعالیت های اقتصادی، شرایط سختی برای کشور است، در تلاش هستیم که حداکثر تسهیلات را برای انجام امور اقتصادی و کارهای مربوط به فعالان اقتصادی انجام دهیم، به نحوی که نیازهای مردم و کشور با سهولت و سرعت بیشتری تامین شود و خدای نکرده شاهد کمبود در کشور نباشیم..

وی با بیان اینکه اتاق تعاون وظیفه دارد از فعالیت تعاونی ها در حوزه های مختلف حمایت کند گفت: بخش بزرگی از تولیدات کشور به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی و صنعتی توسط تعاونی ها انجام می شود که تلاش می کنیم با بهبود و تسهیل فضای کسب و کار بتوانیم زمینه های تولید را تسهیل و تامین کالاها را با سرعت بیشتری انجام دهیم.

رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه به عوارض قاچاق در اقتصاد و تولید کشور اشاره کرد و افزود: قاچاق یکی از عوارض اقتصادی کشور است که صدمات بسیاری را به تولید می زند و قدرت رقابت را از تولیدات داخلی می گیرد.

عبداللهی افزود: با توجه به اینکه تولید رکن اصلی اقتصاد کشور و عامل اصلی رشد اقتصادی است و همینطورعامل اصلی تامین نیازهای کشوراست، باید با مبارزه با قاچاق کالا، به رشد تولید در کشور کمک کنیم که اتاق تعاون دراین خصوص با تعاملاتی که با دستگاه های مختلف دارد، تلاش می کند.

وی درباره برنامه های این اتاق برای حمایت از تولید و صنعت گفت: با توجه به شرایط کشور و نیاز مردم به تامین کالاهای اساسی، امسال اولویت اصلی بخش تعاون، در حوزه تولید خواهد بود هم تولیدات کشاورزی، هم تولیدات صنعتی.

رئیس اتاق ایران افزود: با توجه به اینکه تعاونی ها در تمام این زمینه ها بخش قابل توجهی از تولید کشور را بر عهده دارند، به طور حتم تلاش خواهد شد که این بخش را تقویت کنیم.

وی گفت: البته اکنون مهم ترین موضوعی که تعاونی های در حوزه تولید دارند، موضوع تامین منابع مالی برای تعاونی هاست.

عبداللهی افزود: با توجه به افزایش قیمت ها ،هزینه ها و افزایش حقوق دستمزد قطعا نیاز به نقدینگی در تعاونی ها به طرز قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده است که امیدواریم نظام بانکی ما حمایت های لازم را در این خصوص از تعاونی ها به عمل بیاورد.

وی گفت: در این خصوص هم دولت در بسته های حمایتی که دارند، به تولید بویژه در بخش تعاون تمهید می کنند تا با تامین مالی بتوانیم روند فعالیت تعاونی ها را در حوزه های تولیدی و همینطور افزایش تولیدات آنها کمک کنیم. به نحوی که ان شاالله کمبودی در کشور در بخش های مختلف شاهد نباشیم.

رئیس اتاق تعاون به افزایش تولید با مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: یکی از آثار مبارزه با قاچاق کالا در واقع کمک به تولید و تولیدکنندگان است در صورتی که شرایط عادلانه ای برای عرضه تولیدات شان داشته باشند .

وی گفت: ضمن اینکه در این شرایط تولید کنندگان تولیدات خود را افزایش می دهند و می توانند نیاز کشور را تامین کنند و هیچ نیازی به کالاهای خارجی در حوزه های کشاورزی به ان شکلی که اکنون وجود دارد نخواهد بود، بلکه بخش عمده ای از این ها ناشی از قاچاق کالاست که اگر این قاچاق جلوگیری شود، ما در حوزه های مختلفی در کشور به ویژه در تامین کالاهای اساسی مردم تولیدات داخلی کفایت می کند و نیاز به قاچاق نیست.

رئیس اتاق تعاون افزود: متاسفانه به دلایل مختلف چون قاچاق صرفه اقتصادی دارد یک عده مبادرت به این کار می کنند که لازم است در این خصوص به طور حتم دستگاه های ذی ربط کمک کنند تا از قاچاق جلوگیری شود.

وی گفت : ان شاء الله تولید در کشور هم به صرفه باشد و هم تولیدکنندگان انگیزه ای برای تولید کالاهای بیشتر و با کیفیت و با قیمت های مناسب تر داشته باشند.