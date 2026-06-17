بنا بر اعلام استانداری هرمزگان، صدا‌های انفجار شنیده شده دقایقی پیش در سیریک مربوط به خنثی سازی مهمات جنگی بازمانده از دشمن بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، بنا بر اعلام استانداری هرمزگان، حدود ساعت ۱۲ ظهر امروز صدای دو انفجار در شهرستان سیریک شنیده شد، که مربوط به خنثی سازی مهمات بازمانده از دشمن در حملات جنگ تحمیلی سوم بوده است و مردم در این زمینه نگران نباشند.

شهرستان سیریک در فاصله دویست کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده است و با توجه به قرار گیری در شمال تنگه هرمز، یکی از مناطقی بود که در دوره جنگ تحمیلی سوم بارها مورد حملات دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت.

استان هرمزگان در جنگ تحمیلی سوم، ۱۰۸ روز درگیر حملات دشمن آمریکایی صهیونی بود.