روند کاهشی قیمت طلا و سکه، امروز هم در بازار مشهد ادامه داشت.

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با ۱۱۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ظهر روز گذشته، ۱۵ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز به ترتیب ۱۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۱۵۵ میلیون تومان به فروش رسید که نرخ سکه طرح قدیم هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و طرح جدید ۹ میلیون تومان کاهش قیمت نسبت به دیروز را نشان می‌دهد.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت، ۸۳ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه هم با یک میلیون تومان کاهش قیمت، ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم امروز با ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به دیروز، ۳۶۵ هزار به فروش رسید.