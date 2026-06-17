در حالی که یکصدو هشتمین شب از حماسه ایستادگی مردم مازندران در برابر جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم سپری شد، تجمع‌کنندگان در میدان مقاومت بر تداوم راه امام حسین (ع) و شکست دشمن در سایه همبستگی ملی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در حالی که یکصد و هشتمین شب از حماسه ایستادگی مردم مازندران در برابر جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم سپری شد، تجمع‌کنندگان در میدان مقاومت بر تداوم راه امام حسین (ع) و شکست دشمن در سایه همبستگی ملی تاکید کردند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در اجتماعات شبانه مردم استان، ضمن گرامیداشت پایداری ملت در شرایط خاص کشور، «امام‌شناسی» و «ولایت‌مداری» را دو ویژگی برجسته یاران سیدالشهدا (ع) دانست. آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به پیروزی‌های به دست آمده در یک سال اخیر، خاطرنشان کرد: در کشوری که متعلق به امام حسین (ع) است، ذلت معنایی ندارد و ملت با بصیرت خود بار دیگر دشمن را به زانو درآوردند.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان که در میدان مقاومت گرد هم آمده بودند، با سر دادن شعار‌های ضد استکباری، ظلم‌ستیزی را درس بزرگ مکتب عاشورا برشمردند. حاضران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با تاکید بر شعار «هیهات منا الذله» اعلام کردند که ایستادگی در برابر ظالم و جان‌فدایی در راه مقاومت، تنها راه پیروزی ابدی ایرانِ حسین (ع) است.

با گذشت بیش از یکصد شب از حضور مستمر و حماسی مردم در صحنه، اراده و همبستگی ملی در برابر فشار‌های دشمنان نشان داد که ملت ایران درس‌های مکتب امام حسین (ع) را در عمل به اثبات رسانده و در پاسداری از آرمان‌های خود مصمم‌تر از همیشه به صف شده‌اند.

ایران حسین تا ابد پیروز است . دیوارگرگزارش می دهد.