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سرپرست تعزیرات حکومتی خوزستان از کشف و پلمب یک واحد تولیدی غیر مجاز مواد شوینده در شهرستان اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام بهمئی گفت: در راستای اجرای طرحهای نظارتی و تشدید صیانت از سلامت همشهریان، یکی از واحدهای تولیدی و توزیعی غیرمجاز مواد شوینده تقلبی در سطح استان شناسایی و پلمب شد.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: در پی دریافت گزارشهای مردمی و ردیابی مراکز مشکوک از سوی اداره کل استاندارد، گشت مشترک تعزیرات حکومتی با حضور ریاست یکی از شعب تعزیرات حکومتی اهواز و همچنین تیمهای بازرسی قرارگاه امنیت غذایی و کالاهای اساسی به محل اعزام شد.
بهمئی گفت: ماموران موفق شدند واحدی را شناسایی کنند که بدون داشتن مجوزهای بهداشتی و استاندارد، اقدام به تولید و توزیع گسترده مواد شوینده تقلبی میکرد.
عضو کارگروه تنظیم بازار استان تصریح کرد: در این عملیات علاوه بر پلمب فوری این واحد ، تمامی ماشینآلات تولید، مواد اولیه و محصولات آماده توزیع توقیف و پرونده متصدی این واحد جهت رسیدگی به تخلفات گسترده در زمینه بهداشت و سلامت عمومی، به مراجع قضایی ارجاع شد.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان خوزستان تأکید کرد: هرگونه اقدام به تولید و توزیع کالاهای تقلبی و غیربهداشتی که سلامت جامعه را به خطر بیندازد، خط قرمز این اداره کل است و با متخلفانی که با بهرهبرداری از نیاز مردم، سلامت آنها را به مخاطره میاندازند، برخورد قاطع و بازدارنده خواهد شد.
بهمئی از هم استانیهای عزیز خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار یا شناسایی مراکز تولید غیرمجاز، موضوع را سریعاً از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش نمایند.