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در نمایشگاه «تا پای جان برای ایران» تعداد ۳۰ اثر نقاشی از معلمان استان در رابطه با جنگ تحمیلی سوم به نمایش گذاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون دبیرستان ایرانشهر یزد با بیان اینکه این نقاشیها در ایام جنگ سوم کشیده شده است، گفت: معلمان هنرمند این آثار را در موکب امام شهید خلق کردند.
دهقانپور افزود: این نمایشگاه تا پایان خردادماه در دبیرستان ایرانشهر برای بازدید عموم دایر است.
وی تصریح کرد: قرار است این آثار در اداره کل آموزش و پرورش و شهرداری یزد نیز به نمایش گذاشته شود.