به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی استان گفت: بیش از ۷۰ درصد سرقت‌های انجام شده کشف شده است ودر این رابطه نیر تعداد ۸۸۸ نفر سارق دستگیر شده‌اند.

سردار شجاعی نسب با اشاره به معضل اجتماعی سرقت، افزود: مأموران انتظامی در این حوزه هوشیاری لازم را دارند و در همین رابطه، از ابتدای سال جاری تاکنون۳۴ باند سرقت که در زمینه سرقت احشام، قطعات و محتویات خودرو، اماکن خصوصی، محصولات کشاورزی و تجهیزات اداری فعالیت داشتند، شناسایی و تعداد ۸۸۸ نفر سارق دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی به مورد اخیر دستگیری یک باند سرقت احشام اشاره کرد و افزود: این سارقان که دارای سوابق کیفری نیز هستند، با سرقت خودرو‌های سبک مانند پراید در سطح شهرها، از این وسایل مسروقه برای سرقت احشام مردم استفاده می‌کردند.

سردار شجاعی نسب با اشاره به اینکه با اقدامات فنی و هماهنگ پلیس، این باند شناسایی و تعداد ۵ نفر سارق سابقه‌دار و مالخر احشام دستگیر شدند و ۲ دستگاه خودروی سواری مسروقه و احشام سرقت شده کشف و ضبط شد؛ تأکید کرد: سابقه قبلی این مجرمان و تکرار جرم، قطعاً در رسیدگی قضایی و تشدید مجازات آنها مد نظر قرار خواهد گرفت.

سردار شجاعی نسب با بیان اینکه تلاش پلیس بر بازگرداندن اموال مسروقه به مردم است، از شهروندان درخواست کرد تا نسبت به مراقبت از اموال ارزشمند خود در شرایط فعلی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی همچنین هشدار داد: در شرایط خاص کنونی کشور که مردم در میدان حضور دارند، مجرمان و سارقان نباید امنیت روانی مردم را خدشه‌دار کنند. پلیس برابر قانون با قاطعیت با مجرمان برخورد کرده و آنها را دستگیر و تحویل مراجع قضایی خواهد داد تا پاسخگوی اعمال خود باشند.