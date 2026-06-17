\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0647\u0631 \u0686\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0646\u062e\u0633\u062a \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062a\u0627 \u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u062f \u06a9\u0646\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0645 \u0633\u0648\u062e\u062a\u0647 \u0631\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0639\u0644\u0647 \u0648\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06af\u0646\u0627\u0648\u0647 \u0644\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f...