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بیمارستان شریعتی با افتتاح افتتاح پلیکلینیک و آزمایشگاه تخصصی هماتولوژی و آنکولوژی کشور در بیمارستان شریعتی، فصل جدیدی از خدمات فوقتخصصی در حوزه آنکولوژی و هماتولوژی را آغاز کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در مراسمی که با حضور مسئولان وزارت بهداشت، اساتید پیشکسوت و خیرین سلامت برگزار شد، بخشهای توسعهیافته بیمارستان شریعتی که حاصل ماهها تلاش کادر درمان و حمایت خیرین بود، به بهرهبرداری رسید.
شریعتی؛ تکیهگاه درمان سرطان در منطقه
احمدرضا جمشیدی، رئیس بیمارستان شریعتی در این مراسم با اشاره به ۵۲ سال قدمت این مرکز درمانی، گفت: «شریعتی همواره مهدِ تربیت اساتید بنام و پیشرو در رشتههای فوقتخصصی بوده است. امروز بخش هماتولوژی-آنکولوژی ما نه تنها در کشور، بلکه در جهان جایگاه ویژهای دارد.»
وی با اشاره به جذب ۱۵۰ میلیارد تومان کمک خیرین در سال گذشته افزود: «بیمارستان شریعتی مقصد نهایی بیماران از سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه است. در حالی که پروژه "شریعتی نوین" در حال ساخت است، نوسازی بخشهای حیاتی و زیرساختهای فعلی برای استمرار خدمات باکیفیت ضروری بود.»
از ۱۰ هزار پیوند موفق تا چشمانداز آزمایشگاه ملی
جانبابایی، رئیس پژوهشکده آنکولوژی، هماتولوژی و سلتراپی بیمارستان شریعتی نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز بیان کرد: «ما از ۳ مرکز تحقیقات به ۵ مرکز ارتقا یافتهایم و رکورد ۱۰ هزار پیوند را پشت سر گذاشتهایم. اکنون با ابلاغ معاونت علمی ریاستجمهوری، این پژوهشکده به عنوان "آزمایشگاه ملی" برای ساماندهی کارآزماییهای بالینی محصولات پیشرفته شناخته میشود.»
وی خواستار حمایت ویژه وزارت بهداشت برای توسعه «بانک اهدای پیوند غیرخویشاوند» شد و تأکید کرد که توسعه این بانک میتواند ضمن کاهش چشمگیر هزینههای ارزی، شانس حیات بسیاری از بیماران را افزایش دهد.
باید به سمت صنعتیسازی ژنتراپی برویم
استاد اردشیر قوامزاده، پدر پیوند مغز و استخوان ایران که در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت، با مرور دشواریهای سالهای آغازین این مسیر، تصریح کرد: «زمانی که ما پیوند را در شریعتی آغاز کردیم، تنها ۴ مرکز در کل دنیا این کار را انجام میدادند. امروز باید از مرحله فعلی عبور کنیم و به سمت صنعتیسازی "سلتراپی" و "ژنتراپی" حرکت کنیم تا هزینههای درمان برای مردم کاهش یابد. این مسیرِ آیندهسازِ کشور است.»
حمایت از زیرساختهای پیوند در دستور کار قرار دارد
طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نیز با تقدیر از خیرین سلامت که با حمایتهای خود «زمان را برای لبخند مادران و عمر کودکان میخرند»، گفت: «وزارت بهداشت اعتبارات ویژهای برای توسعه بانک پیوند در نظر گرفته است. این پروژه علاوه بر جنبه حیاتی، از نظر اقتصادی نیز یک پروژه زودبازده است که میتواند منجر به صرفهجویی ارزی و حتی درآمدزایی برای کشور شود.»
در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از تلاشهای دکتر محمد واعظی (رئیس پیشین پژوهشکده)، بخشهای جدید مرکز با هدف ارتقای استانداردهای درمانی و آموزشی افتتاح شد تا بیمارستان شریعتی همچنان به عنوان نگینی در عرصهی درمان بیماریهای صعبالعلاج بدرخشد.