به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی،طی حکمی محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس شورای تأمین استان، را، به‌عنوان رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران منصوب کرد.

در حکم محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، خطاب به محمدصادق معتمدیان آمده است: نظر به تعهد، شایستگی، روحیه جهادی و سوابق ارزنده جنابعالی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و انقلابی، به موجب این حکم به‌عنوان رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم تأکید شده است: برگزاری شایسته این رویداد جریان‌ساز و موج‌آفرین، مستلزم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های مردمی، هم‌افزایی نخبگانی، شبکه‌سازی مؤثر و میدان‌داری عمومی نیروهای مؤمن و انقلابی است.

عارف همچنین از استاندار تهران خواسته است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی ستاد، نسبت به راهبری، سازمان‌دهی و ارتقای مأموریت‌های محوله با رویکردی تحول‌آفرین و آینده‌نگر اهتمام ورزد.

در بخش دیگری از این حکم آمده است: شایسته است با الهام از مکتب شهیدان و در راستای تبیین گفتمان مقاومت، عزت ملی و تمدن اسلامی، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم و انعکاس شایسته پیام قائد شهید در سطوح ملی و بین‌المللی و در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم شود.