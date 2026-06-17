کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قم از آغاز روند افزایشی دما از روز پنجشنبه خبر داد و گفت: براساس پیش‌بینی‌ها، دمای هوای استان تا روز یکشنبه به ۴۴ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری، کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قم، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی گفت: از فردا روند افزایش دما در استان آغاز می‌شود و این روند تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت، به‌طوری که دمای هوا تا روز یکشنبه به ۴۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قم درباره وضعیت جوی امروز نیز گفت: بیشینه دمای هوای قم امروز ۳۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود که این میزان فردا به ۳۹ درجه و روز جمعه به ۴۱ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: آسمان استان امروزصاف خواهد بود، اما از ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید آغاز می‌شود و با توجه به شرقی بودن جهت باد، احتمال خیزش گرد و غبار وجود دارد.

آقای صبوری گفت: برای روز‌های پنجشنبه و جمعه نیز آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود، اما تداوم وزش باد‌های شرقی سبب خواهد شد گرد و خاک بخش قابل توجهی از مناطق استان را تحت تأثیر قرار دهد.