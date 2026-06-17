در پی دریافت نتایج آزمایش دوپینگ و اصلاح نتایج مسابقات، خراسان رضوی در مسابقات جام زنده‌رود اصفهان و جایزه بزرگ دختران مقام قهرمانی کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در پی دریافت نتایج آزمایش دوپینگ از آزمایشگاه کلن آلمان و مثبت اعلام شدن نمونه یکی از شناگران حاضر در رقابت‌های انتخابی تیم ملی، نتایج دو مسابقه شنای دختران مطابق مقررات ملی و بین‌المللی مبارزه با دوپینگ بازنگری و اصلاح شد.

بر اساس نتایج رسمی ارسالی از سوی آزمایشگاه کلن آلمان، نمونه یکی از سه شناگر دختر که در جریان فرایند کنترل دوپینگ مورد آزمایش قرار گرفته بودند، مثبت اعلام شده است.

نمونه‌گیری از این ورزشکاران در حاشیه چهارمین دوره مسابقات جایزه بزرگ دختران که به عنوان رقابت انتخابی تیم ملی برگزار شده بود، انجام گرفت.

بر همین اساس و در راستای اجرای دقیق مقررات مبارزه با دوپینگ، حفظ سلامت رقابت‌ها و صیانت از حقوق ورزشکاران، نتایج مسابقات مورد بازبینی قرار گرفت و تغییرات لازم مطابق ضوابط اعمال شد.