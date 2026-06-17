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در راستای توسعه ظرفیتهای تولید برق و کاهش تلفات شبکه، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در هفته جاری نخستین فراخوان عرضه نیروگاههای «طرح تولید در توزیع» را در وبسایت رسمی خود منتشر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،این پروژه که عملیات اجرایی آن از بهمنماه سال گذشته توسط گروه توسعه «سه مپنا» آغاز شده بود، شامل ۵ واحد نیروگاه ۳ مگاواتی است که با تکمیل عملیات اجرایی، مجموع ظرفیت ۱۵ مگاوات را به شبکه برق کشور اضافه خواهد کرد.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته و با توجه به پیشرفت قابلقبول در عملیات احداث خطوط اتصال، پیشبینی میشود این نیروگاهها تا پایان خردادماه سال جاری بهطور کامل به شبکه سراسری متصل و بهرهبرداری از آنها آغاز شود.
این پروژه در زمره نخستین طرحهای نیروگاههای دولتی میباشد و ساتبا به دنبال جذب مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی طی فراخوان پیش رو است.