در راستای توسعه ظرفیت‌های تولید برق و کاهش تلفات شبکه، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در هفته جاری نخستین فراخوان عرضه نیروگاه‌های «طرح تولید در توزیع» را در وب‌سایت رسمی خود منتشر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،این پروژه که عملیات اجرایی آن از بهمن‌ماه سال گذشته توسط گروه توسعه «سه مپنا» آغاز شده بود، شامل ۵ واحد نیروگاه ۳ مگاواتی است که با تکمیل عملیات اجرایی، مجموع ظرفیت ۱۵ مگاوات را به شبکه برق کشور اضافه خواهد کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با توجه به پیشرفت قابل‌قبول در عملیات احداث خطوط اتصال، پیش‌بینی می‌شود این نیروگاه‌ها تا پایان خردادماه سال جاری به‌طور کامل به شبکه سراسری متصل و بهره‌برداری از آنها آغاز شود.

این پروژه در زمره نخستین طرح‌های نیروگاه‌های دولتی می‌باشد و ساتبا به دنبال جذب مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی طی فراخوان پیش رو است.