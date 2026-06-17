به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این ویژه نامه الکترونیکی، عناوینی همچون ویژه برنامه حماسه و حکمت حسینی (از سلسله مباحث حضرت آیت الله جوادی آملی)، استفتائات عزاداری (فتاوای حضرت آیت الله جوادی آملی)، پرسمان عاشورایی، معرفی آثار عاشورایی، ده جلسه مرثیه‌های معظم له، ۱۰ جلسه سخنرانی از حضرت آیت الله جوادی آملی در دهه محرم با عنوان مبانی قرآنی نهضت حسینی (صوت+متن)، ۱۰ جلسه سخنرانی از حضرت آیت الله جوادی آملی در دهه محرم با عنوان تحلیل قیام سالار شهیدان (صوت+متن)؛ ۱۰ جلسه سخنرانی از حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی در دهه محرم با عنوان نهضت حسینی حقیقت جهانی و بشری (صوت+متن)، ویژه برنامه شعائر حسینی (سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی)، و همچنین اخبار و مطالب برگزیده از آثار بیانی و بنانی حضرت آیت الله جوادی آملی پیرامون قیام حضرت سید الشهداء در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

این ویژه نامه تا پایان ماه محرم، با مطالب جدیدی از منظومه فکری حضرت آیت الله جوادی آملی به‌روز‌رسانی خواهد شد.