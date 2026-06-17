سه طرح روکش آسفالت محور فردوس ـ دیهوک، تعریض و شانه سازی محور خانکوک ـ طاهرآباد و روکش ماسه‌آسفالت محور روستایی اسلامیه ـ بیدسکان سه طرح مهم حوزه راهداری در شهرستان فردوس، در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان فردوس با اشاره به اجرای سه طرح در حوزه بهسازی و توسعه راه‌های این شهرستان گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت محورهای مواصلاتی و افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای، سه طرح مهم در سطح شهرستان در حال اجراست.

کاووسی افزود: اجرای روکش آسفالت محور فردوس ـ دیهوک به طول ۱۰ کیلومتر، نخستین طرحی است که با هدف بهبود کیفیت مسیر و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به کاربران این محور در دست اجرا قرار دارد؛ این محور یکی از محورهای مهم و پرتردد شهرستان محسوب می‌شود که اجرای روکش آسفالت آن یکی از مطالبات و درخواست‌های مردم منطقه بوده است.

وی گفت: تعریض و شانه سازی محور خانکوک ـ طاهرآباد به طول ۵ کیلومتر از جمله طرح های درحال اجراست.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان فردوس افزود: با توجه به عرض کم این محور و تردد گسترده خودروهای سنگین به دلیل وجود معادن متعدد در منطقه تعریض این جاده برای افزایش ایمنی، کاهش سوانح رانندگی و تسهیل تردد وسایل نقلیه امری ضروری و حیاتی بوده است.

کاووسی گفت: روکش ماسه‌آسفالت محور روستایی اسلامیه ـ بیدسکان نیز از دیگر طرح های مهم در حال انجام است که با تکمیل آن شاهد بهسازی سطح راه و رفع نواقص موجود خواهیم بود.

وی افزود: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان فردوس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود توسعه و نگهداری راه‌های شهرستان را به‌صورت مستمر در دستور کار دارد.