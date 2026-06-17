به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در پی واژگونی یک دستگاه تریلر در ابتدای شهر توره، یک نفر مصدوم و راهی بیمارستان شد.

این حادثه ساعت ۸:۵۶ صبح امروز به مرکز فوریت‌های پزشکی استان مرکزی گزارش شد و بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس توره به محل اعزام شد.

مصدوم این سانحه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک منتقل شد.