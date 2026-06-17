وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت تبدیل همکاری‌های علمی به برنامه‌های عملیاتی، سه پیشنهاد اجرایی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌های دانشگاهی، پژوهشی و فناورانه میان دانشگاه‌های عضو این سازمان را ارائه کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر سیمایی صراف در نشست رؤسای دانشگاه‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مینسک بلاروس با بیان اینکه دانشگاه‌ها متولیان ساختن آینده جوامع هستند، اظهار داشت: امروز دانشگاه‌ها با چالش‌هایی نظیر بازنگری در برنامه‌های درسی، کاربردی‌سازی پژوهش‌ها و هدایت پایان‌نامه‌ها و تحقیقات به سمت نیاز‌های واقعی جامعه مواجه‌اند و سازمان همکاری شانگهای می‌تواند بستری کم‌نظیر برای اتصال ظرفیت‌های دانشگاهی کشور‌های عضو در قالب یک شبکه اجرایی و مسئله‌محور باشد.

وی با اشاره به تجربه خود به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه، افزود: اسناد بالادستی و تفاهم‌نامه‌های دولتی تنها زمانی اثرگذار خواهند بود که در آزمایشگاه‌ها، کلاس‌های درس و اراده رؤسای دانشگاه‌ها به برنامه‌های اجرایی و نقشه راه عملی تبدیل شوند. اعتبار علم نیز زمانی معنا پیدا می‌کند که در حل مسائل مردم و بهبود کیفیت زندگی آنان تجلی یابد.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در ادامه سه پیشنهاد مشخص جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه همکاری‌های علمی میان دانشگاه‌های عضو شانگهای ارائه کرد و گفت: نخست، اجرای «برنامه تبادل نخبگان و پژوهشگران شانگهای» است که بر اساس آن ایران آمادگی دارد سالانه ۱۰۰ بورس تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و ۱۰ فرصت پژوهشی پسادکتری را در دانشگاه‌های برتر خود در اختیار پژوهشگران کشور‌های عضو قرار دهد تا با هدایت مشترک استادان بر مسائل واقعی منطقه پژوهش کنند.



وی دومین پیشنهاد را ایجاد «شبکه دانشگاه‌های نوآور و فناور شانگهای» با مشارکت دانشگاه‌های پیشرو و پارک‌های علم و فناوری دانست و تصریح کرد: این شبکه می‌تواند زمینه تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت را فراهم کند و جمهوری اسلامی ایران آمادگی میزبانی دبیرخانه آن را دارد.

سیمایی صراف همچنین تشکیل کنسرسیوم‌های پژوهشی مشترک در سه حوزه «مدیریت هوشمند منابع طبیعی به‌ویژه آب»، «هوش مصنوعی» و «فناوری‌های نوین دارویی» را سومین پیشنهاد ایران عنوان کرد و آن را گامی مؤثر برای هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی کشور‌های عضو دانست.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در پایان با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در توسعه دیپلماسی علمی و گسترش تفاهم میان ملت‌ها گفت: دانشگاه‌ها تنها مراکز آموزش نیستند، بلکه باید پرچمدار عقلانیت، کارآفرینی، امید و همکاری‌های علمی بین‌المللی باشند. دانشگاه‌های برتر جمهوری اسلامی ایران نیز با همه ظرفیت‌های آزمایشگاهی، مراکز رشد و توانمندی‌های علمی خود برای اجرای این برنامه‌های مشترک در کنار دانشگاه‌های عضو سازمان همکاری شانگهای خواهند بود.