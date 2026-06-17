معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بر تدوین سند توسعه مهارت استان و هم افزایی دستگاه‌ها برای توسعه مهارت و ایجاد اشتغال در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در اولین جلسه کارگروه توسعه مهارت لرستان، با بیان اینکه لرستان همواره از موضوع بیکاری رنج برده و این مسأله مربوط به دهه‌های گذشته است، اظهار کرد: فرهنگ کار یک موضوع بسیار مهم در توسعه مهارت و ایجاد اشتغال است ولی در استان ما علاقه به پشت میز نشینی و کار‌های اداری بیشتر از مشاغل مهارتی است.

امید امیدی شاه‌آباد ادامه‌داد: شرایط در سطح کشور و جهان به‌گونه‌ای است که اگر مهارت نباشد شغلی هم ایجاد نمی‌شود، امروزه کشور‌های پیشرفته از طریق آموزش‌های مهارتی به ایجاد اشتغال می‌پردازند و افراد دارای مهارت در بازارکار هم موفق‌تر هستند.

معاون اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه سال گذشته، عملکرد خوبی در زمینه آموزش در سطح استان داشتیم، افزود: هم افزایی بین دستگاه‌های متولی این حوزه در استان کم است و باید بین مجموعه دستگاه‌هایی که متأثر از آموزش‌های مهارتی هستند و عملکرد آنها بر وضعیت مهارت آموزی و ایجاد اشتغال استان تأثیر می‌گذارد، هم افزایی ایجاد شود.

امیدی یادآور شد: سند توسعه مهارت استان باید در کارگروه توسعه مهارت و در نهایت شورای برنامه‌ریزی استان طرح و مصوب شود تا به‌عنوان نقشه راه اشتغال استان، استفاده شود.

وی تأکید کرد: پیش نویس این سند باید به دستگاه‌های مرتبط برای اعلام نظر ارسال شود، بخش‌های مختلف در سند توسعه به خوبی دیده شود تا نواقص رفع شده و حداکثر ظرف یک ماه آینده در شورای برنامه‌ریزی به تصویب برسد.

معاون اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در این سند باید نگاه آمایشی به همه بخش‌ها وجود داشته باشد. شهرستان‌ها و طیف‌های مختلف از جمله سربازان به عنوان قشر جوان و جویای کار به خوبی دیده شود. همچنین جامعه عشایری و سایر بخش‌های جمعیتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: برگزاری پویش‌هایی مانند هم نوا، پویش امداد ماهر ایران نیز در این زمینه برگزار شده و بعد از جنگ‌های تحمیلی اخیر باتوجه به کینه‌توزی دشمن برای خسارت به بخش‌های مختلف کشور، اهمیت آموزش‌های مهارتی بیش‌از پیش خود را نشان می‌دهد.