به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام سید شهنشاه حسین نقوی، رئیس «ائتلاف جعفریه پاکستان»، در پیامی به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) در سال ۱۴۴۸ هجری قمری، ماه محرم را نه تنها یک برهه زمانی، بلکه دانشگاهی عظیم برای آموختن درس‌های حیاتی «قربانی و ایثار» دانست؛ و با تأکید بر ضرورت تبیین نهضت حسینی در عصر حاضر، تصریح کرد که جهان امروز بیش از هر زمان دیگری تشنه شناخت حقیقت «حسینی» است.

وی در این پیام خطاب به خطبا و سخنرانان مجالس عزاداری تأکید کرده است که منبر‌های حسینی باید تریبون ترویج شجاعت و آزادگی باشند؛ و با محوریت قرار دادن درس‌های کربلا، سیره امام حسین (ع) را به درستی ترسیم کنند. همچنین، وی با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جوان با تاریخ اسلام، خواستار آن شد که دلاوری‌های امیرالمؤمنین علی (ع) در جنگ‌های صدر اسلام و پیوند آن با فرهنگ ایثار، به عنوان بخشی از محتوای مجالس بیان گردد.

این خطیب پاکستانی خاطرنشان کرده است که پس از شهادت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، نگاه جهانیان بیش از پیش به مکتب حسینی معطوف شده و بسیاری مشتاق درک پیام کربلا هستند؛ و ما وظیفه داریم فلسفه شهادت، درس‌های عاشورا و ایستادگی امام حسین (ع) در برابر ظالمان و جباران زمان را برای جهانیان تبیین کنیم و چهره واقعی یزیدیت را بیش از پیش افشا سازیم. به گفته وی، کربلا فراتر از یک واقعه تاریخی، مکتبی است که به ما می‌آموزد ایستادگی در راه حق هرگز بی‌ثمر نخواهد بود و دفاع از اصول الهی، وظیفه‌ای همیشگی است.

وی در بخش پایانی پیام خود، نسبت به توطئه‌های دشمنان اسلام هشدار داد و با بیان اینکه قدرت‌های ضداسلامی پس از شکست‌های پیاپی در برابر ایران، اکنون در صدد ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی هستند، از خطبا خواست که با نهایت بصیرت سخن بگویند و منبر امام حسین (ع) باید کانون «اتحاد بین‌المسلمین» و «وحدت بین‌المومنین» باشد و هیچ سخنی که موجب سوءاستفاده دشمنان شود، نباید از این جایگاه مقدس مطرح گردد.

درپایان، حجت‌الاسلام سید شهنشاه حسین نقوی، خواستار ترویج پیام عشق، برادری و همبستگی در میان پیروان مکتب اهل‌بیت (ع) در ایام محرم شد.