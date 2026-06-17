از ابتدای راه اندازی بازار گواهی ظرفیت (۱۳۹۸) تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ حجم کل معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت در بورس انرژی، به ۲۸۲۵ مگاوات رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تاکنون ۱۴۴۷ معامله اوراق گواهی ظرفیت به ارزش ۱۰۷۱۸۶ میلیارد ریال با حداکثر قیمت حدود ۱۰۶ میلیون ریال به ازای هر کیلووات مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین لازم به ذکر است، تاکنون ۴۵۱ مشترک بالای ۵ مگاوات با حجم ۵۶۳۲ مگاوات برای خرید اوراق گواهی ظرفیت به بورس انرژی معرفی شده اند و در سمت عرضه نیز به میزان ۱۶۹۲ مگاوات گواهی ظرفیت قابل عرضه در بورس انرژی وجود دارد.

بر اساس این گزارش، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، تعداد ۷۱ اوراق گواهی ظرفیت با حجم ۳۹ مگاوات و با ارزش ۳۰۱۹ میلیارد ریال در بورس انرژی معامله شده است.

شایان ذکر است کمترین قیمت اوراق گواهی ظرفیت معامله شده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برابر ۷۴ میلیون ریال به ازای هر کیلووات و بیشترین قیمت این اوراق نیز در ماه فروردین ۱۴۰۵ برابر ۸۰ میلیون ریال به ازای هر کیلووات ثبت شده است.