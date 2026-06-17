به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی با ورود توده هوای گرم از روز جمعه ۲۹ خرداد لغایت روز دوشنبه اول تیر ماه احتمال افزایش دمای احساسی و رطوبت، رخداد شرجی و دما‌های ۴۹ درجه و بالاتر در مناطق مختلف استان از جمله مناطق جنوبی و مرکزی پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده احتمال گرمازدگی، افزایش مصرف حامل‌های انرژی و آتش سوزی در مراتع و مزارع و خسارت ناشی از تنش دمایی در کشاورزی و دامداری استان وجود دارد و توصیه می‌شود صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف و اجتناب از تردد‌های غیر ضروری حوالی ظهر تا اوایل غروب مورد توجه قرار گیرد.



