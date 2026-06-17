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رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی از مشارکت گسترده مردم استان در پویش کاشی حرم مطهر امام حسین(علیه السلام) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی داداشزاده گفت: تاکنون ۵۰ هزار نفر از عاشقان اهلبیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) در این طرح معنوی ثبتنام کردهاند و با توجه به ابلاغ جدید، مبلغ هر کاشی سه میلیون ریال تعیین شده استو مردم مؤمن و دلداده خاندان نبوت در ایام محرم حضور چشمگیری در این طرح داشتهاند.
وی با قدردانی از همراهی هیئتهای حسینی و عزاداران از آنان خواست تا با ثبتنام در این پویش، نام خود را در پشت کاشیهای حرم مطهر سیدالشهدا(علیه السلام) ثبت کرده و یاد و نامشان را برای همیشه در جوار بارگاه حسینی ماندگار کنند.
داداشزاده همچنین از اجرای طرح «پویش کاشی حرم به عشق رهبرم» خبر داد و افزود: این طرح با نیت هدیه به رهبر شهید امام خامنه ای و با توجه به اینکه ایشان توفیق زیارت کربلای معلی را نداشتند، آغاز شده است و در قالب آن، کاشیهای صحن حضرت زینب(سلام الله علیها) در کربلا به نام ایشان ثبت و ماندگار میشود.
وی با بیان اینکه مردم ولایتمدار آذربایجان شرقی استقبال قابل توجهی از این طرح داشتهاند، گفت: برخی از مشارکتکنندگان علاوه بر نام خود، نام رهبر شهید و یاد شهدای اقتدار و جنگ رمضان را نیز پشت کاشیهای حرم ثبت کردهاند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی یادآور شد: این پویش همچنان ادامه دارد و علاقهمندان میتوانند با ثبتنام در سامانه این ستاد در این اقدام خیرخواهانه و معنوی مشارکت کنند.