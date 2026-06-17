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در چهارمین مانور سراسری طرح مهتاب ۴۲۷ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری کشف و ضبط شد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: در بازرسی از دو مرکز استخراج رمز ارز غیرمجاز با تلاش چهارگروه این ماینرها کشف و ضبط شد.
مجید فرهزاد با اشاره به اینکه مصرف برق دستگاهای ماینر مکشوفه معادل مصرف تقریبی ۶۰۰ خانوار است، افزود: فعالیت اینگونه مراکز موجب خسارت به شبکه برق، افزایش بار شبکه، افت کیفیت برقرسانی و ایجاد اختلال در تأمین برق مشترکان میشود.