در چهارمین مانور سراسری طرح مهتاب ۴۲۷ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری کشف و ضبط شد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: در بازرسی از دو مرکز استخراج رمز ارز غیرمجاز با تلاش چهارگروه این ماینر‌ها کشف و ضبط شد.

مجید فرهزاد با اشاره به اینکه مصرف برق دستگا‌های ماینر مکشوفه معادل مصرف تقریبی ۶۰۰ خانوار است، افزود: فعالیت این‌گونه مراکز موجب خسارت به شبکه برق، افزایش بار شبکه، افت کیفیت برق‌رسانی و ایجاد اختلال در تأمین برق مشترکان می‌شود.