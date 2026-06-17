مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از مراجعه ۴۸۷ هزار و ۴۲۳ دستگاه ناوگان کالا و مسافر به مراکز معاینه فنی کشور در فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال خبر داد و اعلام کرد با متخلفان اضافه‌تناژ به دلیل آسیب به زیرساخت‌های جاده‌ای، برخورد قاطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی زندی‌فر با اعلام این خبر افزود: در دو ماهه نخست امسال، ۴۸۷ هزار و ۴۲۳ وسیله نقلیه سنگین با هدف ارتقای ایمنی جاده‌ای و کاهش تصادفات، مورد تست‌های دوره‌ای، کنترل و سنجش سلامت فنی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۰۰ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در سراسر کشور فعال هستند، تصریح کرد: پایش مستمر وضعیت فنی ناوگان، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان راهداری برای کاهش حوادث رانندگی و افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل عمومی است.

مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری در ادامه به موضوع آسیب‌زای اضافه‌تناژ اشاره کرد و گفت: با توجه به خسارات جدی که تردد خودروهای سنگین با بار غیرمجاز به زیرساخت‌های جاده‌ای و رویه‌های آسفالتی وارد می‌کند، بازرسی‌ها تشدید شده است.

زندی‌فر در پایان خاطرنشان کرد: در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۹۴ هزار و ۳۱۷ فقره تخلف اضافه‌تناژ در شبکه راه‌های کشور شناسایی و ثبت شده است که اقدامات قانونی لازم در خصوص این ناوگان متخلف مطابق با ضوابط ابلاغی صورت گرفته است.