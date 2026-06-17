رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط ‌کریم از محکومیت یک واحد غیرمجاز تولید زغال صنعتی و صدور رأی سبز قضایی برای مسئول این واحد به دلیل ایجاد آلودگی زیست ‌محیطی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا فاضلی ثانی با اعلام این خبر گفت: این واحد تولیدی پس از دریافت گزارش ‌های مردمی و انجام پایش ‌های کارشناسی، به دلیل فعالیت غیرمجاز و ایجاد آلودگی، شناسایی و با دستور مقام قضایی مهر و موم شد.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده و بررسی مستندات و گزارش‌ های کارشناسی، مسئول این واحد متخلف محکوم شد و با توجه به رویکرد دستگاه قضایی در استفاده از مجازات ‌های جایگزین حبس و جبران خسارت ‌های زیست ‌محیطی، رأی سبز قضایی برای وی صادر شد.

فاضلی ثانی تصریح کرد: بر اساس این رأی، متخلف موظف به جمع ‌آوری تجهیزات، پاکسازی محل فعالیت و اجرای اقدامات فرهنگی و زیست ‌محیطی از جمله تهیه و توزیع اقلام آموزشی مرتبط با حفاظت از محیط زیست شده است.

وی ادامه داد: واحد مذکور که پیش از این با دستور قضایی پلمب شده بود، با موافقت مقام قضایی و به ‌صورت مشروط، صرفاً برای جمع‌ آوری تأسیسات و پاکسازی محیط، رفع مهر و موم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط ‌کریم خاطرنشان کرد: صدور آرای سبز قضایی علاوه بر جبران آسیب ‌های واردشده به محیط زیست، نقش مؤثری در افزایش مسئولیت ‌پذیری اجتماعی و پیشگیری از تکرار تخلفات زیست‌ محیطی دارد.

فاضلی ثانی تأکید کرد: این اداره با پایش مستمر فعالیت‌ ها و استفاده از ظرفیت ‌های قانونی، با هرگونه تخلف زیست ‌محیطی برخورد قاطع خواهد داشت.